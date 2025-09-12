The George Inn, Blackawton around 1950
The George Inn, Blackawton around 1950 (Kingsbridge Cookworthy Museum)
School play by Kingsbridge Grammar School [KGS], 1905-1906 (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Higher Coombe Farm, East Allington - Rams at feeding trough 1931 (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Hallsands in August 1906. Long Rock on extreme left, Wilsons Rock on right. (Kingsbridge Cookworthy Museum)
People and boat on Kingsbridge, Salcombe Estuary (Kingsbridge Cookworthy Museum)