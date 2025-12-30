Group of people looking at an allotment plot. Possibly inspecting bomb damage during WWII. (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Remains of Cyril Stone’s cottage, Hallsands (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Lower Soar granary wall around 1972 (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Wedding photo 1943 outside village hall, Loddiswell (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Sir William Adam Duncan Twysden with his sister and a small dog. He is wearing marines uniform during WWII (Kingsbridge Cookworthy Museum)
